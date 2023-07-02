- Карпин считает, радоваться серебру — пережиток? По мне — нормально. Вот уже два сезона радуемся! – приводит комментарий Фоменко Sport24.
50-летний специалист Олег Фоменко трудится помощником Владимира Федотова в ЦСКА. В завершившемся сезоне столичному коллективу удалось занять 2-ю строчку по итогам 30 туров. Команда выиграла серебро первенства впервые с 2018 года. Отметим, что дружина Федотова сумела оформить серебряные медали турнира в очном поединке против "Ростова", разгромно обыграв коллектив Валерия Карпина (4:1). После игры рулевой дончан высказал свое мнение по поводу серебряных и бронзовых медалей РПЛ. По мнению Карпина, радоваться 2-му и 3-му место не надо. Примечательно, что Фоменко работал вместе с Федотовым в "Сочи". Вместе они также привели южан к серебру в сезоне 2021/2022.
Тренер ЦСКА Фоменко: Карпин сказал, что радоваться серебру — пережиток? Вот уже два сезона радуемся!
Помощник наставника ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко отреагировал на слова тренера "Ростова" Валерия Карпина о медалях РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"