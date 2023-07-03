- Сколько раз в прошедшем сезоне я хватался за голову от судейских решений? Конечно, в нашей команде все хватались, и много раз. Всегда есть спорные моменты, которые 50 на 50. Вижу, как и Богданыч за голову хватается. А если говорить о судействе в целом, то оно у нас нормальное, - передает слова Кругового Sport24.
"Зенит" из Санкт-Петербурга в прошедшем сезоне-2022/2023 стал чемпионом Российской премьер-лиги, завоевав это звание в пятый раз подряд. Итоговый отрыв сине-бело-голубых от ближайшего преследователя составил 12 очков. 25-летний левый защитник Данил Круговой в прошедшем сезоне принял участие в 27 матчах за "Зенит", записав на свой счет 1 результативную передачу.
Круговой: все в "Зените" много раз хватались за голову от судейских решений. А в целом судейство у нас нормальное
Защитник "Зенита" Данил Круговой прокомментировал судейство в прошедшем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"