"В "Генке" у Тео была связка с двухметровым нападающим Полом Онуачу. Бонгонда отлично играет с форвардами таранного типа. Тогда благодаря Тео Онуачу в сезоне 20/21 удалось забить 30 голов за сезон. Поэтому у него может получиться так же в "Спартаке" с Соболевым, если все пойдет хорошо", — сказал Гердай.
Напомним, ранее сообщалось, что "Спартак" близок к переходу 27-летнего футболиста за сумму, не превышающую 10 миллионов евро. Бонгонда, родившийся на территории Бельгии, выступает за сборную Республики Конго, хотя на молодёжном уровне представлял именно бельгийцев.
Для "Спартака" этот трансфер может стать первым в летнее трансферное окно. Команда продолжает подготовку к сезону под руководством Гильермо Абаскаля.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Бельгийский журналист: с Бонгонда Соболев сможет забивать по 30 голов за сезон
Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай считает, что полузащитник "Кадиса" Тео Бонгонда сможет помочь нападающему "Спартаку" забивать по 30 голов за сезон.
Фото: ФК "Генк"