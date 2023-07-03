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Щенников – на вопрос о будущем после ухода из ЦСКА: чувствую неопределенность

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Бывший защитник московского ЦСКА Георгий Щенников признался, что он чувствует неопределенность после своего ухода из стана "армейцев".
Фото: "Матч ТВ"
— На данном этапе чувствую неопределенность. Пока без клуба, хочется тренироваться с командой, получать эмоции, которые получал. Можно ли успокоиться? Пока не тот возраст, чтобы успокаиваться, – передает слова Щенникова "Матч ТВ".

32-летний Георгий Щенников является воспитанником московского ЦСКА. С 2008 года он выступал за первую команду "армейцев". В составе красно-синих российский защитник сумел завоевать 11 различных трофеев (в том числе 4 чемпионских титула РПЛ). 30 июня 2023 года контракт Щенникова с ЦСКА подошел к концу. Стороны решили не продлевать сотрудничество.

В настоящее время неизвестно, где продолжит свою карьеру защитник Георгий Щенников. При этом его агент Сергей Пушкин публично заявлял о том, что российский футболист имеет варианты в Европе.


ЦСКА Щенников
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