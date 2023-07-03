По сведениями СМИ, "Фламенго" продолжает попытки приобрести 26-летнего атакующего хавбека "Зенита" Клаудиньо. Российский клуб намерен выручить за одного из своих лидеров солидную сумму. Но в бразильском клубе уверены, что желание самого футболиста сможет ускорить сделку. Отмечается, что петербуржцы просят "Фламенго" включить в трансфер 19-летнего атакующего полузащитника Виктора Уго. Это может снизить требуемую "Зенитом" сумму за Клаудиньо.
Виктор Уго - выпускник академии "Фламенго". В майке своего родного клуба футболист провел 57 встреч, в которых сумел забить 5 мячей и оформить 4 голевых паса. Его трудовой договор с бразильским клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Уго составляет 3 млн евро.
Источник: Bolavip
Bolavip: "Зенит" просит "Фламенго" включить в сделку по Клаудиньо хавбека Виктора Уго
"Зенит" и "Фламенго" могут произвести обмен футболистами.
Фото: ФК "Зенит"