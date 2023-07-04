- "Фламенго" не заинтересован в приобретении Вендела. Мы не будем предлагать ему контракт, - приводит комментарий Бразы Globo Esporte.
25-летний бразильский хавбек Вендел - один из ключевых футболистов "Зенита" Сергея Семака. В завершившемся розыгрыше РПЛ футболист своими голевыми действиями помог дружине Семака в очередной раз завоевать золото турнира. Вендел сумел наколотить 8 голов и оформить 3 ассиста, поучаствовав в 25 встречах. Он 3-кратный чемпион России.
При этом пока игрок не спешит возвращаться в России и присоединятся к "Зениту", который уже вовсю готовится к старту нового сезона. Хавбек намерен сменить команду. Об этом поведал наставник "Зенита" Сергей Семак. Примечательно, что ранее руководитель "Фламенго" подтвердил сведения СМИ о том, что клуб работает над трансфером другого бразильского полузащитника "Зенита" Клаудиньо. Зенит же не готов отпускать своего футболиста.
Вице-президент "Фламенго": клуб не заинтересован в покупке Вендела
Вице-президент "Фламенго" Маркос Браз высказался по поводу информации об интересе клуба к бразильскому футболисту "Зенита" Венделу.
Фото: "Чемпионат"