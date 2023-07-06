– Семин – очень хороший тренер. Запомнил его как серьезного человека, но в то же время близкого к игрокам. Я как был удивлен, когда произошло его увольнение. Я думаю, что Семин все еще мог бы помочь "Локомотиву", – цитирует Фернандеша Metaratings.
У 76-летнего Семина было сразу несколько заходов в московский "Локомотив". Юрий Павлович работал в стане "железнодорожников" на следующих временных промежутках: с 1986 по 1990 годы, с 1992 по 2005 годы, с 2009 по 2010 годы, с 2016-го по 2020 годы. Российский специалист помог красно-зеленым завоевать 12 различных трофеев. Под его руководством "Локо" трижды выигрывал чемпионат страны.
В настоящее время главным тренером московского "Локомотива" является Михаил Галактионов. В прошлом сезоне под его руководством "железнодорожники" заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Фернандеш: был удивлен, когда Семина уволили. Он и сейчас мог бы помочь "Локомотиву"
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Мануэль Фернандеш заявил о том, экс-наставник "железнодорожников" Юрий Семин мог бы быть полезен команде и в настоящее время.
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