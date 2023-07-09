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Агент: к Богосавацу есть интерес со стороны европейских клубов

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Младлен Ратковица, представляющий интересы защитника "Ахмата" Мирослава Богосаваца, заявил, что игроком интересуются европейские клубы.
Фото: "Чемпионат"
"Богосавац провел очень хороший сезон и зарекомендовал себя как один из лучших левых защитников в РПЛ. К нему есть интерес от европейских клубов, но переход может состояться только в том случае, если предложение оправдает ожидания "Ахмата" и самого Богосаваца", - цитирует агента "Матч ТВ".

Мирослав Богосавац, играющий на позиции левого защитника, защищает цвета "Ахмата" с лета 2020 года. Контракт 26-летнего сербского футболиста с грозненцами рассчитан до 30 июня 2024 года. В этом сезоне Богосавац сыграл в российской Премьер-лиге 25 матчей и отметился пятью голевыми передачами на своих партнеров по команде. Также на счету серба 4 встречи в Кубке России, в которых он не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в три с половиной миллиона евро.


Богосавац Ахмат Российские трансферы
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