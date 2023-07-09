Матчи Скрыть

Кубок Париматч Премьер

Зенит
19:30
ФенербахчеНе начат
П1 2.29X 3.6П2 2.93

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
16:30
ЦСКАНе начат
Локомотив
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Ростов
18:30
ФакелНе начат
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Legalbet: "Спартак" заинтересован в подписании легионера ЦСКА Карраскаля

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник сборной Колумбии и ЦСКА Хорхе Карраскаль может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Отмечается, что колумбиец имеет конфликт с Владимиром Федотовым, который является главным тренером "армейцев". В связи с этим его уход из столичного клуба вполне реален. При этом уточняется, что Карраскаль находится в сфере интересов "Спартака". Красно-белые готовы заплатить за южноамериканского игрока 7-10 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что другой полузащитник ЦСКА, Хесус Медина, близок к трансферу в "Спартак" за 7 миллионов евро. Наставник красно-синих Владимир Федотов вчера, 8 июля, подтвердил, что парагваец действительно может перебраться в стан красно-белых.

25-летний Хорхе Карраскаль выступает за ЦСКА с 2022 года. Текущий контракт игрока сборной Колумбии с "армейцами" рассчитан до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 7 миллионов евро.

Источник: Legalbet


ЦСКА Российские трансферы Спартак Карраскаль Медина
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится