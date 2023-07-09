Как сообщает источник, футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Отмечается, что колумбиец имеет конфликт с Владимиром Федотовым, который является главным тренером "армейцев". В связи с этим его уход из столичного клуба вполне реален. При этом уточняется, что Карраскаль находится в сфере интересов "Спартака". Красно-белые готовы заплатить за южноамериканского игрока 7-10 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что другой полузащитник ЦСКА, Хесус Медина, близок к трансферу в "Спартак" за 7 миллионов евро. Наставник красно-синих Владимир Федотов вчера, 8 июля, подтвердил, что парагваец действительно может перебраться в стан красно-белых.
25-летний Хорхе Карраскаль выступает за ЦСКА с 2022 года. Текущий контракт игрока сборной Колумбии с "армейцами" рассчитан до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 7 миллионов евро.
Источник: Legalbet
Legalbet: "Спартак" заинтересован в подписании легионера ЦСКА Карраскаля
Полузащитник сборной Колумбии и ЦСКА Хорхе Карраскаль может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"