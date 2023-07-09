"Все ребята отрабатывают на тренировках. Мы пашем ради одной цели. У нас здоровая конкуренция с Сильяновым. Все в рабочем режиме", — сказал Ненахов.
22-летний Сильянов с января 2022 по июнь 2023 года находился на правах аренды в "Ростове", где в 49 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи. Александр стал незаменимым игроком основного состава дончан и стал привлекаться к выступлениям за сборную России, за которую успел провести четыре игры.
Источник: Metaratings.
Ненахов — о конкуренции с Сильяновым: пашем ради одной цели
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов рассказал о конкуренции с Александром Сильяновым.
ФК "Локомотив"