"Каждый раз, когда мы говорим с ним о "Ростове", то у него только тёплые воспоминания. Ему очень понравилось работать у Валерия Карпина", — сказал Фаур.
25-летний Хаджикадунич перешёл в "Гамбург", однако даже сам агент не знает, до какого момента у его клиента контракт с "Ростовом". В клубе уверяют, что он действует до 2026 года, Фаур считает, что Хаджикадунич уже свободный агент. Фаур не хочет обращаться в суд из-за уважения к российскому клубу.
Источник: Metaratings.
Агент Хаджикадунича: Деннис с теплотой вспоминает время в "Ростове", ему понравилось работать у Карпина
Валид Фаур, агент защитника Денниса Хаджикадунича рассказал, что его клиент с удовольствием вспоминает время игры за "Ростов".
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