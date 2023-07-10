Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Гурцкая: Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии за 50 миллионов евро

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что саудовский клуб сделал предложение "Зениту" по покупке нападающего Малкома.
Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"
"Малком на грани отъезда, он может вот-вот отправиться в Саудовскую Аравию. Есть информация, что получено предложение в размере 50 миллионов, а с ним согласована зарплата, по некоторым оценкам, она колеблется около 10–12 миллионов в год", — сказал Гурцкая.

26-летний Малком стал игроком "Зенита" летом 2019 года, перейдя из "Барселоны". В 108 матчах за "Зенит" нападающий забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. Малком получил российский паспорт, чтобы не считаться легионером в Российской Премьер-Лиге.

Источник: YouTube-канал "Это Футбол, Брат!".


Гурцкая Малком Зенит Российские трансферы
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится