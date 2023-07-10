"Малком на грани отъезда, он может вот-вот отправиться в Саудовскую Аравию. Есть информация, что получено предложение в размере 50 миллионов, а с ним согласована зарплата, по некоторым оценкам, она колеблется около 10–12 миллионов в год", — сказал Гурцкая.
26-летний Малком стал игроком "Зенита" летом 2019 года, перейдя из "Барселоны". В 108 матчах за "Зенит" нападающий забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. Малком получил российский паспорт, чтобы не считаться легионером в Российской Премьер-Лиге.
Источник: YouTube-канал "Это Футбол, Брат!".
Агент Гурцкая: Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии за 50 миллионов евро
Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что саудовский клуб сделал предложение "Зениту" по покупке нападающего Малкома.
Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"