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"СЭ": "Спартаку" предложили подписать 35-летнего Наингголана

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По сведениям источника, представители экс-полузащитника сборной Бельгии, "Ромы" и миланского "Интера" Раджи Наингголана вышли с трансферным предложением на руководство "Спартака".
Фото: Getty Images
35-летний экс-хавбек сборной Бельгии, "Пьяченцы", "Кальяри", "Ромы" и миланского "Интера" Раджа Наингголан был предложен руководству московского "Спартака", сообщают СМИ.

В настоящее время футболист находится без клуба. В июне 2023 года он покинул итальянский СПАЛ, выступавший в Серии B. В прошедшем сезоне на счету игрока 18 матчей во всех турнирах за бельгийский "Антверпен" (1 гол, 2 результативных передачи) и 10 матчей Серии B в СПАЛе (1 гол, 2 результативных передачи).

Источник: "СЭ"


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