35-летний экс-хавбек сборной Бельгии, "Пьяченцы", "Кальяри", "Ромы" и миланского "Интера" Раджа Наингголан был предложен руководству московского "Спартака", сообщают СМИ.
В настоящее время футболист находится без клуба. В июне 2023 года он покинул итальянский СПАЛ, выступавший в Серии B. В прошедшем сезоне на счету игрока 18 матчей во всех турнирах за бельгийский "Антверпен" (1 гол, 2 результативных передачи) и 10 матчей Серии B в СПАЛе (1 гол, 2 результативных передачи).
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Спартаку" предложили подписать 35-летнего Наингголана
По сведениям источника, представители экс-полузащитника сборной Бельгии, "Ромы" и миланского "Интера" Раджи Наингголана вышли с трансферным предложением на руководство "Спартака".
Фото: Getty Images