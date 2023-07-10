"Критика со стороны болельщиков? Единственное, что я могу сказать, это то, что Хесус очень счастлив стать частью "Спартака". Он действительно благодарен ЦСКА, который был его первым клубом в России, но пришло время двигаться дальше", — сказал Параха.
О переходе парагвайского футболиста ЦСКА Хесуса Медины в "Спартак" было объявлено вчера, 10 июля. Сообщалось, что трансфер парагвайца, который перешёл в ЦСКА на правах свободного агента летом 2022 года, обошёлся "Спартаку" в сумму, не менее шести миллионов евро. Медина подписал контракт на три года (Transfermarkt) и взял 19 номер.
Источник: Sport24.
Агент Медины: недовольство болельщиков ЦСКА? Хесус очень счастлив стать частью "Спартака"
Агусти Параха, агент полузащитника "Спартака" Хесуса Медины, прокомментировал недовольство болельщиков ЦСКА от перехода футболиста в стан соперника.
Фото: ФК "Спартак"