- Я никогда не пошел бы работать в "Спартак", это невозможно! У этого клуба ноль шансов, чтобы я принял их предложение по работе. Ни за какие деньги! Как вы себе это представляете? Я же был тренером "Зенита". Быстров из-за меня ушел в "Спартак" - его освистывали на "Петровском" всегда. В России для меня существует только "Зенит", - передает слова Петржелы "РБ Спорт".
69-летний чешский специалист Властимил Петржела с ноября 2002 года по май 2006 года работал в должности главного тренера петербургского "Зенита", под его руководством сине-бело-голубые выиграли серебряные медали чемпионата России и Кубок Премьер-лиги.
Ранее стало известно о переходе в московский "Спартак" парагвайского вингера ЦСКА Хесуса Медины и возможном подписании контракта с "Зенитом" экс-правого защитника "армейцев" Марио Фернандеса. Оба эти игрока некоторое время назад заявляли о своем намерении выступать в РПЛ только за ЦСКА.
Петржела: у "Спартака" ноль шансов, чтобы я принял их предложение о работе. В России для меня существует только "Зенит"
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал о своем отношении к гипотетическому приглашению в московский "Спартак".
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