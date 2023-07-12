- Экс-тренер "Спартака" Андрей Чернышов рассказывал, что в 2003 году показывал руководству "красно-белых" нарезку действий Вагнера и клуб мог подписать его за 2 млн долларов, однако тогдашний президент Андрей Червиченко отказался? Допускаю, что это правда. Спасибо господу, что Вагнер Лав не перешел в "Спартак". ЦСКА оказался мудрым и правильным выбором со всех точек зрения.
Бразильский нападающий Вагнер Лав перешел в московский ЦСКА в 2004 году. На счету форварда 259 матчей в футболке "армейцев", в которых бразилец отличился 124 забитыми мячами и 53 результативными передачами. В составе "красно-синих" Лав становился трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России и четыре раза выигрывал Суперкубок страны. Также он выигрывал с ЦСКА Кубок УЕФА.
Напомним, агент 39-летнего форварда Эвандро Феррейра заявил о том, что его клиент хотел бы вернуться в столичный клуб.
Источник: Metaratings.ru
Агент Вагнера Лава: спасибо господу, что он не перешел в "Спартак"
Эвандро Феррейра, представляющий интересы бразильского экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, рад, что переход его клиента в "Спартак" не состоялся.
Фото: "Коммерсантъ"