"Считаю, что если я играю в России, неплохо бы иметь российское гражданство. Так я могу помочь клубу уменьшить количество легионеров в заявке, упрощается визовый вопрос. Жизнь с российским гражданством точно станет легче", - цитирует Гойковича "РБ Спорт".
Уроженец Боснии и Герцеговины Ренато Гойкович, выступающий на позиции центрального защитника, защищает цвета "Оренбурга" с сентября 2020 года. Контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне босниец отыграл 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Всего на его счету 78 игр в футболке оренбургского клуба, в которых игрок обороны отличился 8 забитыми голами и 4 голевыми ассистами на партнеров.
Защитник "Оренбурга" Гойкович: неплохо бы иметь российское гражданство. Жизнь с ним точно станет легче
Боснийский защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович признался, что хотел бы получить российский паспорт.
Фото: ФК "Оренбург"