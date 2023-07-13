"На данный момент трансфер никак не реализовывается", — сказал Айбатов.
29-летний Сутормин выступает за "Зенит" с 2019 года, примечательно, что Алексей был в академии клуба из Санкт-Петербурга с 2010 по 2012 год. Вместе с "Зенитом" Сутормин выиграл семь трофеев, включая четыре чемпионства в России. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Sport24.
Гендир "Рубина" — о Сутормине: трансфер никак не реализовывается
Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов рассказал, что сейчас у клуба нет никаких продвижений по вопросу перехода полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина.
Фото: РИА Новости