– У "Локомотива" собралось очень интересное нападение. Дзюба, Пиняев и Глушенков хорошо сыгрались и представляют серьезную угрозу соперникам. Очень разнообразные игроки, которые дополняют друг друга и делают игру их трио непредсказуемой. Наверное, у "Локомотива" сейчас одна из лучших атакующих линий в РПЛ, — цитирует Билялетдинова "РБ Спорт".
В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу московский "Локомотив" записал на свой счет 45 баллов, проведя 30 матчей. Подопечные Михаила Галактионова заняли итоговую восьмую позицию в турнирной таблице. Отметим, что нападающие Максим Глушенков и Артем Дзюба, а также полузащитник Сергей Пиняев присоединились к "железнодорожникам" в зимнее трансферное окно. После их переходов столичные выиграли 10 из 13 матчей в РПЛ.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги для московского "Локомотива" начнется 22 июля. В первом туре "железнодорожники" сыграют дома против казанского "Рубина".
Билялетдинов: у "Локомотива" сейчас одна из лучших атакующих линий в РПЛ
Экс-полузащитник московского "Локомотива" Динияр Билялетдинов выразил мнение о том, что "железнодорожники" в настоящее время имеют одну из лучших атакующих линий в РПЛ.
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