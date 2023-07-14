"Наш клуб следит за ним, но не начал никаких переговоров. На данный момент других новостей у нас нет", - приводит слова представителя "Фейеноорда" Sport24.
Ранее в СМИ сообщалось, что нидерландский клуб уже сделал предложение бело-голубым по трансферу 20-летнего талантливого хавбека, однако оно не устроило российскую команду. Отмечалось, что "Динамо" хочет заработать на продаже Захаряна порядка 15 миллионов евро, но "Фейеноорд" готов заплатить 8-10 миллионов евро за 50% прав на футболиста.
Трудовое соглашение игрока с "Динамо" рассчитано до следующего лета.
Пресс-служба "Фейеноорда": мы следим за Захаряном
В пресс-службе "Фейеноорда" ответили на вопрос о возможном подписании полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: Sport24