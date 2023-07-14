- Прежде всего я уверен, что будет большой праздник - праздник футбола, спорта, с яркой атмосферой, которая всегда сопровождает события, организованные в Казани. Хочу выразить признательность РФС, правительству республики Татарстан за это событие. Абсолютно уверен, что будет яркая игра. Я надеюсь, что болельщики будут очень довольны. Еще один пример того, что спорт в России продолжает стабильно развиваться. Футбол - любимая всеми игра. Надеюсь, что спортсмены подарят праздник и хороший футбол, - приводит слова Матыцина "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА встретятся между собой в матче за Суперкубок России в качестве действующих чемпиона и обладателя Кубка страны. Игра пройдет в субботу 15 июля на казанской "Ак Барс Арене" и начнется в 17:00 по московскому времени. Победитель этой игры установит новый национальный рекорд по количеству выигранных Суперкубков - в настоящий момент и "Зенит", и ЦСКА становились обладателем этого трофея по 7 раз, что и является на данный момент лучшим показателем в истории. Победителем предыдущего розыгрыша Суперкубка являются сине-бело-голубые, выигравшие три последних трофея подряд.
Министр спорта Матыцин - о Суперкубке России "Зенит" - ЦСКА: абсолютно уверен, что будет яркая игра
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА.
Фото: РИА Новости