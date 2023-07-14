- Завтра мы ожидаем аншлаг! У нас не было никаких сомнений, что соберем полную арену зрителей. Казань - прекрасный город, у них есть отличный опыт проведений больших мероприятий. С точки зрения организации точно никаких проблем не будет. Все билеты на завтрашнюю игру проданы. Завтра мы ждем праздничной атмосферы, - цитирует Дюкова "Чемпионат".
Казанская "Ак Барс Арена" в субботу 15 июля в 17:00 по московскому времени принимает матч за Суперкубок России. Трофей, который разыгрывают между собой действующие чемпион и обладатель Кубка страны, в 2023 году оспорят петербургский "Зенит" и московский ЦСКА. Матч пройдет без применения системы персонализированной идентификации болельщиков Fan ID.
В прошедшем сезоне "Зенит" и ЦСКА обменялись в чемпионате России домашними победами: в первом круге в Санкт-Петербурге со счетом 2:1 победили сине-бело-голубые, во втором реванш со счетом 1:0 взяли красно-синие.
Дюков: с точки зрения организации Суперкубка России точно никаких проблем не будет. Все билеты проданы
Президент РФС Александр Дюков высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между "Зенитом" и ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"