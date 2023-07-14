- Почему крымские клубы не принимают участия в Кубке России? Как я знаю, они приняли решение участвовать во Второй лиге в этом году. Они, наверное, захотели начать с какого-то одного турнира, а не сразу с двух. Чем они руководствовались, нужно спрашивать уже лично у них. Это не связано с ФИФА и УЕФА, - приводит слова Дюкова "Чемпионат".
Ранее стало известно, что ялтинский "Рубин" и "Севастополь", которые прошли аттестацию ФНЛ и сыграют в наступающем сезоне в дивизионе Б Второй лиги, отказались от выступления в Кубке России, который является турнирном под эгидой РФС. Президент "Рубина" Кирилл Шапошников мотивировал такое решение желанием сосредоточиться на одном турнире.
Ранее ФИФА вынесла запрет на участие крымских клубов в турнирах под эгидой РФС, установив для полуострова Крым статус особой футбольной территории на неопределенный срок. В феврале 2022 года решениями УЕФА и ФИФА все российские клубы и сборные были отстранены от всех международных соревнований по политическим причинам.
Дюков - об отказе крымских клубов от Кубка России: причины нужно спрашивать у них. Это не связано с ФИФА и УЕФА
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о причинах отказа клубов из Крыма участвовать в Кубке России.
Фото: РБК