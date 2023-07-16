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Агент: Николсон 25 июля вернется в расположение "Спартака"

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Агент Ненад Портега, представляющий нападающего московского "Спартака" Шамара Николсона, ответил на вопрос о том, когда его клиент вернется в расположение красно-белых.
Фото: "Чемпионат"
– Шамар вернется ориентировочно 25 июля. Он находится на связи с клубом, — передает слова Портеги "СЭ".

Ранее футболист московского "Спартака" Шамар Николсон в составе сборной Ямайки участвовал на турнире Золотого кубка КОНКАКАФ. В связи с этим форвард получил дополнительный отдых.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги для московского "Спартака" стартует 23 июля. Красно-белые в первом туре на своем поле сыграют против "Оренбурга".


Спартак Николсон
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