– Шамар вернется ориентировочно 25 июля. Он находится на связи с клубом, — передает слова Портеги "СЭ".
Ранее футболист московского "Спартака" Шамар Николсон в составе сборной Ямайки участвовал на турнире Золотого кубка КОНКАКАФ. В связи с этим форвард получил дополнительный отдых.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги для московского "Спартака" стартует 23 июля. Красно-белые в первом туре на своем поле сыграют против "Оренбурга".
Агент: Николсон 25 июля вернется в расположение "Спартака"
Агент Ненад Портега, представляющий нападающего московского "Спартака" Шамара Николсона, ответил на вопрос о том, когда его клиент вернется в расположение красно-белых.
Фото: "Чемпионат"