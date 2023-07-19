33-летний футболист является свободным агентом. Ранее он покинул "Рубин" по истечении контракта.
В настоящее время Дзагоев не знает, где продолжит карьеру. Сообщалось о возможном переходе в махачкалинское "Динамо" или "Аланию".
"Сейчас он тренируется на базе ЦСКА с физиотерапевтом Игорем Степановым по той же программе, что и весь прошлый сезон. Эта работа даёт результат", — цитирует PR-агента футболиста Дарью Арсланову Sport24.
В прошлом сезоне Дзагоев принял участие в 20 матчах "Рубина". Он забил три мяча и сделал две результативные передачи.
Дзагоев тренируется на базе ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев тренируется на базе клуба.
Фото: Championat.com