"Предлагал ли я Сперцяна "Фейеноорду"? Да, это так. По мне, "Фейеноорд" наиболее интересный спортивный проект для Сперцяна, нежели "Аякс", который скатился до уровня среднего клуба в Нидерландах", — сказал Корнеев.
Ранее сообщалось, что 23-летний Сперцян не собирается прикладывать все силы ради ухода из "Краснодара". Он уйдёт из команды лишь в том случае, если "быки" получат за него солидное предложение от европейского клуба. Сперцян — воспитанник "Краснодара". Его контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.
Также появлялась информация, что сам Сперцян хочет оказаться в "Аяксе".
Источник: Metaratings.
Корнеев — о Сперцяне: да, я предлагал его "Фейеноорду". По мне, это более привлекательный проект, чем "Аякс"
Бывший футболист "Фейеноорда" Игорь Корнеев подтвердил, что предлагал нидерландской команде услуги полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
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