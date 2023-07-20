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Корнеев — о Сперцяне: да, я предлагал его "Фейеноорду". По мне, это более привлекательный проект, чем "Аякс"

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Бывший футболист "Фейеноорда" Игорь Корнеев подтвердил, что предлагал нидерландской команде услуги полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: Getty Images
"Предлагал ли я Сперцяна "Фейеноорду"? Да, это так. По мне, "Фейеноорд" наиболее интересный спортивный проект для Сперцяна, нежели "Аякс", который скатился до уровня среднего клуба в Нидерландах", — сказал Корнеев.

Ранее сообщалось, что 23-летний Сперцян не собирается прикладывать все силы ради ухода из "Краснодара". Он уйдёт из команды лишь в том случае, если "быки" получат за него солидное предложение от европейского клуба. Сперцян — воспитанник "Краснодара". Его контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.

Также появлялась информация, что сам Сперцян хочет оказаться в "Аяксе".

Источник: Metaratings.


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