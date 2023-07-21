– Мне кажется, что мы переждали отрезок в первом тайме — была пара опасных рикошетов. Потом мы забили один, второй и взяли игру под свой контроль. Очень важно было на второй тайм выйти с полной концентрацией, потому что мы не раз уже обжигались при счете 2:0 и проигрывали матчи. В раздевалке шел разговор о том, что мы сделали только полдела — нужно выйти второй тайм отработать и все будет хорошо. Так и вышло — мы забили третий гол. Был только один провал, с которого нам забили, – передает слова Сафонова Sport24.
Сегодня стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Его открыл поединок первого тура в Москве, где на стадионе "ВТБ Арена" "Динамо" сыграло против "Краснодара" (1:3). Гости уже в первом тайме создали себе задел в два мяча – поспособствовали этому нападающий Джон Кордоба и полузащитник Александр Черников. Практически сразу после перерыва вингер "быков" Жоау Батчи довел дело до разгрома. Однако хозяева не бросили играть. И на исходе часа матча усилиями форварда Федора Смолова им удалось забить мяч престижа.
В минувшем сезоне чемпионата России по футболу "Краснодар" заработал 48 баллов, проведя 30 матчей. "Быки" заняли шестую строчку в турнирной таблице.
Сафонов: мы не раз уже обжигались при счете 2:0 и проигрывали матчи. Важно было после перерыва играть с концентрацией
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался о победе своей команды над "Динамо" в стартовом туре нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости