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Гендиректор "Динамо": мы продали в районе трех тысяч абонементов на сезон

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Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос о том, какое количество абонементов бело-голубые реализовали на новый сезон Российской Премьер-Лиги.
Фото: Global Look Press
– Нужно уточнять информацию. Точного ответа дать не смогу. "Динамо" продало в районе трех тысяч абонементов на сезон, — передает слова Пивоварова "Чемпионат".

Накануне, 21 июля 2023 года, футболисты московского "Динамо" взяли старт в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. В первом туре соревнования бело-голубые на своем поле (на стадионе "ВТБ Арена") сыграли против "Краснодара". Поединок сложился для хозяев неудачным образом. Динамовцы потерпели поражение со счетом 1:3. Свой следующий матч подопечные Марцела Лички проведут 25 июля. В рамках группового этапа Кубка страны они в гостях сыграют против нижегородского "Пари НН" – данная игра состоится 25 июля.


Динамо Пивоваров
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