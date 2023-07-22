– Нужно уточнять информацию. Точного ответа дать не смогу. "Динамо" продало в районе трех тысяч абонементов на сезон, — передает слова Пивоварова "Чемпионат".
Накануне, 21 июля 2023 года, футболисты московского "Динамо" взяли старт в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. В первом туре соревнования бело-голубые на своем поле (на стадионе "ВТБ Арена") сыграли против "Краснодара". Поединок сложился для хозяев неудачным образом. Динамовцы потерпели поражение со счетом 1:3. Свой следующий матч подопечные Марцела Лички проведут 25 июля. В рамках группового этапа Кубка страны они в гостях сыграют против нижегородского "Пари НН" – данная игра состоится 25 июля.
Гендиректор "Динамо": мы продали в районе трех тысяч абонементов на сезон
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос о том, какое количество абонементов бело-голубые реализовали на новый сезон Российской Премьер-Лиги.
Фото: Global Look Press