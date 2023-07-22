— Это футбол, тут может быть все, что угодно. Болельщики просят убрать граффити Фернандеса со стадиона? Я к этому отношения не имею. Получится у них в новых командах? Все зависит от них, — цитирует Чалова "Матч ТВ".
Этим летом полузащитник Хесус Медина перешел из московского ЦСКА в стан столичного "Спартака". Красно-белые подписали парагвайского футболиста на три года, заключив с ним соглашение до июня 2026 года. Защитник Марио Фернандес, который выступал с 2012 по 2022 гол за "армейцев", вернулся в Российскую Премьер-Лигу. Бразильский игрок присоединился к петербургскому "Зениту". Сине-бело-голубые дали контракт бывшему фулбэку ЦСКА на один год (с возможностью пролонгации еще на сезон).
Чалов – на вопрос о Медине и Фернандесе: это футбол, тут может быть все, что угодно
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал трансферы своих экс-одноклубников Хесуса Медины и Марио Фернандеса в "Спартак" и "Зенит" соответственно.
Фото: "Матч ТВ"