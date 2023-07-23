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Мор — о "Локомотиве": центр обороны проблемный у "Локомотива". Проблема так и не решена

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Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор высказался о проблемах "Локомотива" в обороне по итогам матча с "Рубином" (2:2) в 1-м туре Российской Премьер-Лиге.
Фото: "Матч ТВ"
"Центр обороны проблемный у "Локомотива". Проблема так и не решена. Но в целом игра была хорошей", — сказал Мор.

"Локомотив", в прошлом сезоне финишировавший на восьмом месте турнирной таблицы, начал сезон с ничьей с казанским "Рубином", который вернулся в элитный дивизион спустя год. Казанская команда в прошлом сезоне выиграла Первую лигу.

"Локомотив" в следующем туре РПЛ сыграет с воронежским "Факелом" в гостях, а до этого примет дома "Урал" в Кубке России.

Источник: прямой эфир "Матч Премьер".


Мор Локомотив
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