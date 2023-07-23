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ТюменьЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
КАМАЗ
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Волгарь
1 - 3 1 3
Акрон2 тайм
П1 36X 9П2 1.07
Сокол
2 - 1 2 1
Шинник2 тайм
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Агент Чистякова — о переходе Эраковича? В футбол играют не деньги, а живые футболисты

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Дмитрий Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, не считает, что его клиент должен переживать после перехода в команду футболиста "Црвены Звезды" Страхини Эраковича.
Фото: ФК "Зенит"
"Опасения за игровое время Чистякова после прихода Эраковича? У меня нет опасений. Почему они должны быть? В футбол же играют не деньги, а живые футболисты. Кто как будет выглядеть, тот и будет играть, наверное", — сказал Талаев.

Переход 22-летнего Эраковича был подтверждён сегодня, 23 июля. Сообщалось, что трансфер футболиста сборной Сербии обошёлся чемпиону России в восемь миллионов евро, а также в 10% от следующей продажи. Эракович подписал с новой командой контракт на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.

Источник: "РБ Спорт".


Чистяков Эракович Зенит
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