"Опасения за игровое время Чистякова после прихода Эраковича? У меня нет опасений. Почему они должны быть? В футбол же играют не деньги, а живые футболисты. Кто как будет выглядеть, тот и будет играть, наверное", — сказал Талаев.
Переход 22-летнего Эраковича был подтверждён сегодня, 23 июля. Сообщалось, что трансфер футболиста сборной Сербии обошёлся чемпиону России в восемь миллионов евро, а также в 10% от следующей продажи. Эракович подписал с новой командой контракт на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Чистякова — о переходе Эраковича? В футбол играют не деньги, а живые футболисты
Дмитрий Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, не считает, что его клиент должен переживать после перехода в команду футболиста "Црвены Звезды" Страхини Эраковича.
Фото: ФК "Зенит"