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Наставник "Оренбурга" Ярошик – об игре со "Спартаком": мы не должны были проигрывать этот матч

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Главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик оценил выступление своей команды в матче стартового тура Российской Премьер-Лиги против московского "Спартака" (2:3).
Фото: "Чемпионат"
– Тяжело найти слова. Мы проигрывали, потом вели 2:1, но в итоге уступили. Я думаю, мы не должны были проигрывать этот матч, потому что наша команда играла хорошо. "Спартак" тоже хорошо действовал, была равная игра. "Спартаку" чуть повезло в концовке первого тайма и во втором.

Напомним, 23 июля 2023 года "Оренбург" провел матч стартового тура Российской Премьер-Лиги. Команда Иржи Ярошика в гостях сыграла против московского "Спартака". Оренбуржцы, которые по ходу второго тайма вели со счетом 2:1, потерпели поражение от красно-белой дружины – 2:3.

Отметим, что минувший матч стал для Иржи Ярошика первым официальным во главе "Оренбурга". Чешский специалист возглавил российскую команду этим летом, сменив на должности рулевого своего соотечественника Марцела Личку.

Источник: "Матч ТВ"


Оренбург Ярошик Спартак
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