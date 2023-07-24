— Давинсон Санчес? Мне бы не хотелось комментировать до принятия окончательного решения. Мы рассматриваем варианты усиления в защиту, интересуемся этим игроком, но детали рассказывать не стану.
Интерес к Осипенко? У нас есть шорт-лист, не хотел бы рассказывать о деталях. Мои слова могут повлиять на переговоры.
Клуб немного опаздывает с трансферами в оборону? Мы работаем с той скоростью, с которой возможно. К огромному сожалению, несколько планируемых трансферов сорвались или сдвинулись. Но очень важно не привести кого-то ради цифр, а сделать так, чтобы команда была усилена, – приводит слова Малышева "РБ Спорт".
Сегодня авторитетный инсайдер Фабрицио Романо с ссылкой на свой источник в своем Twitter разместил информацию о том, что московский "Спартак" сделал официальное предложение лондонскому "Тоттенхэму" за центрального защитника сборной Колумбии Давинсона Санчеса. По слухам, сумма предложения составила 12 млн евро. Отмечается, что переговоры между российским и английским клубами находятся на продвинутой стадии. Несмотря на то, что до закрытия сделки далеко, руководство красно-белых настроено оптимистично по поводу будущего трансфера.
Ожидается, что в ближайшее время "Спартак" согласует условия личного контракта с 27-летним колумбийцем, который не возражает против переезда в столицу России. Рыночная стоимость игрока сборной Колумбии оценивается в 15 млн евро. У Санчеса еще год по контракту со "шпорами".
Гендиректор "Спартака" Малышев – об интересе к Санчесу и Осипенко: мы работаем с той скоростью, с которой возможно
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев подтвердил интерес российского клуба к центральному защитнику "Тоттенхэма" Давинсону Санчесу.
Фото: ФК "Спартак"