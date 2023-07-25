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Глебов: если будет предложение от "Спартака", то будем думать. Сейчас это болтовня

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Капитан "Ростова" Данил Глебов высказался о слухах, связывающих его с переходом в "Спартак".
Фото: ФК "Ростов"
"Не скажу, что неинтересно, но не забиваю голову. Если будет предложение, будем думать... А так — это просто болтовня", — сказал Глебов.

23-летний Глебов является капитаном донской команды, он выступает за "Ростов" с 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах за команду, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028 года. Глебов также шесть раз выходил в футболке сборной России.

Источник: "РБ Спорт".


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