"Не скажу, что неинтересно, но не забиваю голову. Если будет предложение, будем думать... А так — это просто болтовня", — сказал Глебов.
23-летний Глебов является капитаном донской команды, он выступает за "Ростов" с 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах за команду, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028 года. Глебов также шесть раз выходил в футболке сборной России.
Источник: "РБ Спорт".
Глебов: если будет предложение от "Спартака", то будем думать. Сейчас это болтовня
Капитан "Ростова" Данил Глебов высказался о слухах, связывающих его с переходом в "Спартак".
Фото: ФК "Ростов"