Если трансфер уже согласован, значит, Арсен сделал правильный выбор. Захаряну придется очень сильно постараться, чтобы выиграть конкуренцию в "Лацио", — сказал Хомуха.
Ранее сообщалось, что стороны близки к договорённости по переходу 20-летнего Захаряна, чей контракт с московской командой истекает летом 2024 года. Также сообщалось, что подписать Захаряна хотели бы "Аякс" и "Фейеноорд", плюс ряд турецких команд.
Отметим, что летом 2022 года Захарян был близок к переходу в "Челси", но английский клуб не сумел перевести оплату трансфера из-за санкций.
Источник: "РБ Спорт".
Хомуха — о Захаряне в "Лацио": если трансфер уже согласован, значит, Арсен сделал правильный выбор
Главный тренер "Шинника" Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный уход полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Лацио".
Фото: "Чемпионат"