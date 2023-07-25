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Хомуха — о Захаряне в "Лацио": если трансфер уже согласован, значит, Арсен сделал правильный выбор

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Главный тренер "Шинника" Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный уход полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Лацио".
Фото: "Чемпионат"
Если трансфер уже согласован, значит, Арсен сделал правильный выбор. Захаряну придется очень сильно постараться, чтобы выиграть конкуренцию в "Лацио", — сказал Хомуха.

Ранее сообщалось, что стороны близки к договорённости по переходу 20-летнего Захаряна, чей контракт с московской командой истекает летом 2024 года. Также сообщалось, что подписать Захаряна хотели бы "Аякс" и "Фейеноорд", плюс ряд турецких команд.

Отметим, что летом 2022 года Захарян был близок к переходу в "Челси", но английский клуб не сумел перевести оплату трансфера из-за санкций.

Источник: "РБ Спорт".


Хомуха Шинник Динамо Лацио Серия А Захарян Российские трансферы
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