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Агент Вендела: скоро он приступит к тренировкам с "Зенитом"

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Тьяго Рибейро, агент полузащитника "Зенита" Вендела, рассказал, что его клиент вскоре приступит к тренировкам.
Фото: ФК "Зенит"
"Вендел вернулся в Россию. Сейчас он отдыхает. Вскоре футболист отправиться на базу, чтобы приступить к тренировкам", — сказал Рибейро.

Отметим, что до этого 26-летний Вендел находился в Бразилии, в которую прилетел по окончании прошлого сезона. Сообщалось, что у футболиста умер один из родственников, поэтому он был вынужден остаться на родине. Вендел в любом случае ищет новую команду, так как не планирует больше играть за "Зенит".

Ранее сообщалось, что Венделом интересуется "Фламенго". Контракт полузащитника с "Зенитом" истекает летом 2027 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Вендел Зенит
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