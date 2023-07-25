"Вендел вернулся в Россию. Сейчас он отдыхает. Вскоре футболист отправиться на базу, чтобы приступить к тренировкам", — сказал Рибейро.
Отметим, что до этого 26-летний Вендел находился в Бразилии, в которую прилетел по окончании прошлого сезона. Сообщалось, что у футболиста умер один из родственников, поэтому он был вынужден остаться на родине. Вендел в любом случае ищет новую команду, так как не планирует больше играть за "Зенит".
Ранее сообщалось, что Венделом интересуется "Фламенго". Контракт полузащитника с "Зенитом" истекает летом 2027 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Агент Вендела: скоро он приступит к тренировкам с "Зенитом"
Тьяго Рибейро, агент полузащитника "Зенита" Вендела, рассказал, что его клиент вскоре приступит к тренировкам.
Фото: ФК "Зенит"