Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
П1 3.75X 2.52П2 2.66
Локомотив
1 - 1 1 1
УралПерерыв
П1 2.32X 2.87П2 3.85
Зенит
20:45
АхматНе начат
П1 1.58X 4.6П2 5.8
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Канчельскис: Захаряну нужно сейчас же рисковать и уезжать в Европу. В РПЛ он перестал расти

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о том, что полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян может продолжить карьеру в Европе.
Фото: ФК "Динамо"
– Если у Захаряна действительно так много предложений из Европы, то ему нужно сейчас же уезжать, надо рисковать. Ему необходим переезд в европейский чемпионат, в РПЛ он перестал расти. Арсен давно находится в подвешенном состоянии, потому что зимой не смог уехать. Если это будет "Лацио", то это отличный вариант. Серия А — одна из лучших лиг мира, там он сможет развиваться. Остальное будет зависеть от игрока.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянский "Лацио" близок к трансферу полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна. Как сообщало издание LA Gazzetta dello Sport, римский клуб уже согласовал переход российского футболиста за 10 миллионов евро (плюс четыре миллиона евро в качестве бонусов). Осталось лишь дождаться окончательного разрешения на сделку от главного тренера команды Маурицио Сарри.

20-летний Арсен Захарян является воспитанником московского "Динамо". Действующий договор между атакующим полузащитником сборной России и бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 15 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"


Захарян Канчельскис Российские трансферы Динамо Лацио
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится