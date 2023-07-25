– Если у Захаряна действительно так много предложений из Европы, то ему нужно сейчас же уезжать, надо рисковать. Ему необходим переезд в европейский чемпионат, в РПЛ он перестал расти. Арсен давно находится в подвешенном состоянии, потому что зимой не смог уехать. Если это будет "Лацио", то это отличный вариант. Серия А — одна из лучших лиг мира, там он сможет развиваться. Остальное будет зависеть от игрока.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянский "Лацио" близок к трансферу полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна. Как сообщало издание LA Gazzetta dello Sport, римский клуб уже согласовал переход российского футболиста за 10 миллионов евро (плюс четыре миллиона евро в качестве бонусов). Осталось лишь дождаться окончательного разрешения на сделку от главного тренера команды Маурицио Сарри.
20-летний Арсен Захарян является воспитанником московского "Динамо". Действующий договор между атакующим полузащитником сборной России и бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 15 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: Захаряну нужно сейчас же рисковать и уезжать в Европу. В РПЛ он перестал расти
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о том, что полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян может продолжить карьеру в Европе.
Фото: ФК "Динамо"