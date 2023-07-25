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Петржела: не буду скучать по Малкому. Его может заменить кто-нибудь из академии "Зенита"

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Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела рассказал о том, кто может заменить в стане сине-бело-голубых бразильца Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
– Я не буду скучать по Малкому после его отъезда в Саудовскую Аравию. Кто бы его мог заменить? Я был бы рад, чтобы на месте бразильца стал играть воспитанник петербургского клуба. Наверняка, Малкома мог бы заменить кто-нибудь из академии "Зенита".

Ранее председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил о том, что нападающий сине-бело-голубых Малком этим летом покинет Российскую Премьер-Лигу. По словам функционера, бразильский футболист за 60 миллионов евро отправится в чемпионат Саудовской Аравии, где он будет выступать за "Аль-Хиляль".

26-летний Малком имеет контракт с петербургским "Зенитом" до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 30 миллионов евро.

Источник: Metaratings


Петржела Зенит Малком Российские трансферы Аль-Хиляль
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