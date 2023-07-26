"Мотивация "Зенита" по приглашению Адамова? Если посмотреть его статистику, игру в молодежной сборной, то все становится понятно", — сказал Малафеев.
25-летний Адамов выступал за сочинскую команду с февраля 2021 года. В 33 матчах за клуб он пропустил 48 мячей и девять раз сыграл "на ноль". С "Зенитом" российский вратарь подписал соглашение на четыре сезона с возможностью продления на ещё один сезон. Он составит конкуренцию Михаилу Кержакову и Александру Васютину.
Источник: Sport24.
Малафеев — об Адамове в "Зените": посмотрите на его статистику, всё станет понятно
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал переход в команду голкипера "Сочи" Дениса Адамова.
Фото: РИА Новости