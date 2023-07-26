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Агенты Санчеса: мы работаем над трансфером Дэвинсона в "Спартак"

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Агентство FV Players, представляющее интересы защитника "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса, рассказало, что они продолжают оформление сделки по переходу футболиста в "Спартак".
Фото: Getty Images
"Мы работаем над трансфером, но не можем дать больше информации. Надеемся на понимание" — сказали в агенстве.

27-летний Санчес выступает за "Тоттенхэм" с августа 2017 года. В 205 матчах за команду защитник забил пять голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что АПЛ всячески будет мешать сотрудничеству клубов лиги с российскими представителями.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Санчес Тоттенхэм Спартак Российские трансферы
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