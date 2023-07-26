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В "Страсбуре" подтвердили ведение переговоров с "Динамо" по поводу перехода Захаряна

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Полузащитник сборной России и московского "Динамо" Арсен Захарян может стать игроком французского клуба "Страсбур".
Фото: ФК "Динамо"
Информацию о ведении переговоров между российским и французским клубами на предмет трансфера 20-летнего хавбека Арсена Захаряна подтвердил руководитель селекционного отдела "Страсбура" Лоик Дезире.

– Это правда, – цитирует слова Дезире Sport24.

У Захаряна еще год контракта с "бело-голубыми". 20-летний уроженец Самары оценивается в 15 млн евро. По слухам, накануне "Динамо" согласовало с римским "Лацио" все условия трансфера Захаряна в клуб из Вечного города. Однако футболист в составе московской команды прибыл на выездной кубковый матч.


Динамо Страсбур Захарян Лига 1 Российские трансферы
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