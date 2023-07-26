– В принципе все складывалось нормально, за исключением того, что мы не доработали концовку. Тактическая ошибка и не обоснованное открывание, потеря мяча — это привело к голу, который мы пропустили в добавленное к первому тайму время. Считаю, что в меньшинстве мы играли на равных с командой "Сочи". В чем позитив? В том, что входим в сезон и определенная группа игроков получила нагрузку.
В среду, 26 июля 2023 года, воронежский "Факел" взял свой старт в новом розыгрыше Кубка России по футболу. В рамках группового этапа данного турнира (Путь РПЛ) подопечные Вадима Евсеева на своем поле сыграли против "Сочи". Встреча завершилась викторией южан со счетом 1:3. В составе победителей голы в свой актив записали следующие футболисты: Мигел Силвейра (21 минута), Кирилл Кравцов (45+3 минута) и Кирилл Заика (78 минута). У хозяев отметился Василий Черов 28 минута. На 68 минуте в составе воронежского клуба произошло удаление – красную карточку получил защитник Федор Кудряшов.
Источник: "Матч ТВ"
Наставник "Факела" Евсеев: считаю, что в меньшинстве мы играли на равных с командой "Сочи"
Главный тренер воронежского "Факела" Вадим Евсеев оценил выступление своей команды в стартовом туре группового этапа Пути РПЛ в Кубке России против "Сочи" (1:3).
Фото: РИА Новости