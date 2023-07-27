– В Европу хочется? Европы пока нет. Давайте будем решать проблемы по мере их поступления. Я уже ездил и играл за еду. Сейчас, думаю, моя семья не готова ехать в Европу на таких условиях — это решение будет семейное.
25-летний Дмитрий Воробьев имеет действующее соглашение с "Оренбургом" до июня 2025 года. Он принадлежит данному клубу с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 900 тысяч евро. Отметим, что ранее Воробьев уже выступал в Европе. В сентябре 2018 года он оказался в команде "Градец Кралове". Однако уже в феврале 2019 года Дмитрий на правах свободного агента покинул коллектив из Чехии.
Источник: Sport24
Воробьев: я уже ездил и играл за еду в Европе. Сейчас мы к этому не готовы
Нападающий "Оренбурга" Дмитрий Воробьев поделился мыслями о возможном продолжении карьеры в Европе.
Фото: "Матч ТВ"