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Александр Мостовой: если еще кто-то из "Зенита" уйдет, то, пожалуйста – вот шанс "Спартаку" навязать конкуренцию

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Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой оценил шансы "красно-белых" составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионский титул в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
– Я еще в прошлом году говорил, что с этим составом "Спартак" в сегодняшней ситуации обязан быть в тройке. А тут ведь еще и Малком ушел. Если еще кто-то из "Зенита" уйдет, то, пожалуйста – вот шанс навязать конкуренцию, – приводит слова Мостового "Газета.Ru".

Санкт-петербургский "Зенит" под руководством Сергея Семака является бессменным чемпионом страны последних 5 лет. В минувшем сезоне "сине-бело-голубые" досрочно оформили свой очередной титул в очном противостоянии со "Спартаком". В последний раз "красно-белые" завоевывали золотые медали чемпионата России в 2017 году. В 2022-м московская команда выиграла Кубок России. По итогам завершившегося чемпионата команда Гильермо Абаскаля ограничилась "бронзой".


Мостовой Зенит Спартак
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