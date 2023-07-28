– Я еще в прошлом году говорил, что с этим составом "Спартак" в сегодняшней ситуации обязан быть в тройке. А тут ведь еще и Малком ушел. Если еще кто-то из "Зенита" уйдет, то, пожалуйста – вот шанс навязать конкуренцию, – приводит слова Мостового "Газета.Ru".
Санкт-петербургский "Зенит" под руководством Сергея Семака является бессменным чемпионом страны последних 5 лет. В минувшем сезоне "сине-бело-голубые" досрочно оформили свой очередной титул в очном противостоянии со "Спартаком". В последний раз "красно-белые" завоевывали золотые медали чемпионата России в 2017 году. В 2022-м московская команда выиграла Кубок России. По итогам завершившегося чемпионата команда Гильермо Абаскаля ограничилась "бронзой".
Александр Мостовой: если еще кто-то из "Зенита" уйдет, то, пожалуйста – вот шанс "Спартаку" навязать конкуренцию
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой оценил шансы "красно-белых" составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионский титул в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"