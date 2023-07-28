Это произойдет в том случае, если на саммите БРИКС будет принято соглашение о свободном перемещении рабочей силы между странами.
– Если игроки из стран БРИКС перестанут считаться легионерами в РПЛ, "Зенит" станет вечным чемпионом России. У них больше всех денег из команд РПЛ и они накупят лучших бразильцев. Мне, если честно, это не нравится, потому что в таком случае все русские ребята будут играть в третьей лиге. Это катастрофа. В мое время в "Зените" играли российские футболисты, а денег у нас было не так много, как сейчас, – приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
Во время сегодняшнего выступления генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге допустил, что игроки из стран БРИКС перестанут считаться легионерами в России. Это произойдет в том случае, если на саммите БРИКС 22-24 августа будет принято соглашение о свободном перемещении рабочей силы между странами организации.
Напомним, что в БРИКС, помимо России, входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Если такое решение будет принято, то количество легионеров в клубах РПЛ резко сократится. Особенно это касается "Зенита", у которого сразу семь футболистов представляют страны БРИКС. В таком случае в распоряжении Сергея Семака останется всего три легионера вместо десяти.
Петржела: если бразильцы перестанут считаться легионерами, то "Зенит" станет вечным чемпионом России
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на возможное лишение игроков из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки легионерского статуса в России.
Фото: ФК "Зенит"