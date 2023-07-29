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Александр Мостовой: думаю, лучший легионер в истории РПЛ Халк. Малком был хорош в прошлом сезоне, но этого мало

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Футбольный эксперт Александр Мостовой считает, что бывшего нападающего "Зенита" Халка можно назвать лучшим легионером в истории Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Я думаю, что это Халк, лично для меня это так. Малком? Ну, наверное, нет. В топ-5 он точно войдет. В прошлом сезоне Малком был на невероятном уровне, но этого мало. Если бы он остался еще на год, то можно было лучшим считать его", — сказал Мостовой.

Бразильский нападающий Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. За это время футболист принял участие в 148 матчах, в которых забил 77 голов и отдал 59 результативных передач. Сейчас 37-летний Халк представляет клуб "Атлетико Минейро", с которым у него контракт до декабря 2026 года.

26-летний Малком выступал за "Зенит" с 2019 по 2023 год. На днях он перешёл в саудовский клуб "Аль-Хиляль", побив рекорд Халка по вырученной клубом суммы (60 миллионов евро и 56 миллиона евро).

Источник: "РБ Спорт".


Мостовой Халк Малком
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