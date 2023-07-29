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Чернов: Медина сказал, что у него разрывается телефон. Посоветовал привыкнуть, за ним будут пристально следить

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Бывший защитник ЦСКА Никита Чернов, ныне выступающий за "Спартак", рассказал о совете, который он дал одноклубнику Хесусу Медине.
Фото: РИА Новости
Медина сказал, что у него телефон разрывается. Говорю: "Ничего, привыкай. В таких командах за тобой всегда будут пристально следить. Надо, стиснув зубы, работать дальше и доказывать, на что ты способен", — сказал Чернов.

27-летний Чернов играл за ЦСКА не менее шести лет. Он покинул команду в 2019 году, перебравшись в "Крылья Советов". В феврале 2022 года спортсмен подписал долгосрочный контракт со "Спартаком".

26-летний Медина перешёл из ЦСКА в "Спартак" напрямую. Красно-белые заплатили за парагвайца шесть миллионов евро, он подписал контракт на три года.

Источник: Sport24.


Чернов ЦСКА Спартак Медина
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