Как сообщает источник, диалог между московским "Динамо" и итальянским "Лацио" по трансферу Арсена Захаряна близок к тупику. При этом на полузащитника все еще претендует французский "Страсбур". Однако велика вероятность, что российский футболист все же останется в стане бело-голубых в этом сезоне.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство итальянского "Лацио" готово заплатить московскому "Динамо" 10 миллионов евро (плюс 4 миллиона в качестве бонусов) за трансфер полузащитника Арсена Захаряна. Но отмечалось, что в услугах российского игрока не особо заинтересован главный тренер римлян Маурицио Сарри.
Источник: Sport24
Sport24: переговоры "Лацио" и "Динамо" по трансферу Захаряна близки к срыву
Трансфер полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна в итальянский "Лацио" находится на грани срыва.
Фото: ФК "Динамо"