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Экс-арбитр ФИФА Хусаинов: гол Дзюбы в ворота "Факела" нужно было отменять

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Бывший рефери категории ФИФА Сергей Хусаинов заявил о том, что забитый мяч нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы в ворота воронежского "Факела" в матче 2-го тура РПЛ следовало отменить.
Фото: РИА Новости
– Согласно правилам игры, гол Артема Дзюбы в ворота "Факела" нужно было отменять и назначать штрафной удар. Потому что это грубейшее нарушение, был толчок в спину. И в любой точке поля за это следует назначить штрафной удар.

Сегодня в Воронеже московский "Локомотив" провел очный поединок с местным "Факелом". "Железнодорожники" победили со счетом 4:1. Один из четырех мячей в составе гостей забил форвард Артем Дзюба. 34-летний футболист на 13 минуте встречи открыл счет на табло. Отметим, что для Дзюбы этого гол стал дебютным в новом розыгрыше РПЛ. В минувшем сезоне чемпионата страны Артем принял участие в 13 матчах. Ему удалось записать на свой счет восемь мячей и пять результативных передач.

Источник: RT


Факел Локомотив Хусаинов Дзюба
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