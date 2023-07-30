– Согласно правилам игры, гол Артема Дзюбы в ворота "Факела" нужно было отменять и назначать штрафной удар. Потому что это грубейшее нарушение, был толчок в спину. И в любой точке поля за это следует назначить штрафной удар.
Сегодня в Воронеже московский "Локомотив" провел очный поединок с местным "Факелом". "Железнодорожники" победили со счетом 4:1. Один из четырех мячей в составе гостей забил форвард Артем Дзюба. 34-летний футболист на 13 минуте встречи открыл счет на табло. Отметим, что для Дзюбы этого гол стал дебютным в новом розыгрыше РПЛ. В минувшем сезоне чемпионата страны Артем принял участие в 13 матчах. Ему удалось записать на свой счет восемь мячей и пять результативных передач.
Источник: RT
Экс-арбитр ФИФА Хусаинов: гол Дзюбы в ворота "Факела" нужно было отменять
Бывший рефери категории ФИФА Сергей Хусаинов заявил о том, что забитый мяч нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы в ворота воронежского "Факела" в матче 2-го тура РПЛ следовало отменить.
Фото: РИА Новости