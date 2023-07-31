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Кутепов: не знаю, когда увидите меня в деле. Работа ведется

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Экс-защитник "Спартака" и "Торпедо" Илья Кутепов ответил на вопрос о своей будущей карьере.
Фото: ФК "Спартак"
- Меня пригласили на "Спартак" - "Балтика", так что буду смотреть. Надеюсь на хорошую и красивую игру. Не знаю, когда увидите меня в деле. Работа ведется. Конкретика есть, но мы пока в поиске оптимального решения, - приводит слова Кутепова "Чемпионат".

30-летний центральный защитник Илья Кутепов в июне 2023 года покинул московское "Торпедо", которое выбыло в Первую лигу по итогам сезона, заняв последнее место в Российской премьер-лиге. Ранее с начала карьеры до июля 2022 года футболист выступал за столичный "Спартак".


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